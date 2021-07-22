2021/07/22 | 10:14 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 يوليو 2021 | 10:10 صباحاً

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بوتين: استغرب مواقف الاجانب في عرقلة تسجيل لقاح سبوتنك الروسي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، بأنه “لا يفهم الزملاء الأجانب الذين يعرقلون تسجيل اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا”.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع أعضاء الحكومة، انه “بالطبع من الصعب فهم العديد من الزملاء الذين يواصلون تقسيم الوباء إلى جائحة خاصة بهم، وجائحة شخص آخر، وعلى وجه الخصوص، عرقلة تسجيل لقاحاتنا، والتي هي بلا شك آمنة وفعالة”.

من جهة أخرى، قال الرئيس فلاديمير بوتين: إن معدل التطعيم في البلاد بحاجة إلى زيادة، ومن المهم إقناع الناس بضرورة توفير اللقاح.

وأضاف، ان “مهمتنا الرئيسية الآن هي زيادة معدل التطعيم في البلاد، ومن المهم للغاية إقناع الناس بالحاجة إلى التطعيم، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها وضع حاجز أمام الوباء”.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه من المهم في نفس الوقت شرح القضايا المعقدة التي تنشأ فيما يتعلق بالتطعيم بالتفصيل وبطريقة مهنية.

هذا ودعا سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية لدى الخارجية الفرنسية، كليمان بون، الأسبوع قبل الماضي الدول الأوروبية إلى عدم الاعتراف بالأدوية الروسية والصينية الخاصة بالوقاية من فيروس “كوفيد-19”.

ورد الكرملين على هذه التصريحات بأن ممارسة التمييز تجاه اللقاحات وصناعها يعد أمرا غير مقبول في المجتمع الديموقراطي، فيما وصفت الخارجية الروسية من جانبها هذه التصريحات بأنها هجين من العنصرية والهيمنة الامبراطورية والنازية الجديدة.

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