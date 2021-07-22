المثنى.. الشرطة تطيح بعشرات المخالفين للقانون وهذا ما ضبطته

2021/07/22 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، عن تنفيذ 13 أمر إلقاء القبض أسفر عن الاطاحة بعشرات المخالفين للقانون في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "دورياتها ومفارزها تمكنت من تنفيذ أوامر قبض عدد (١٣) في عموم المحافظة، وكذلك إلقاء القبض على (41) مخالفا للقوانين، بالإضافة إلى رفع تجاوزات عدد (12)، كذلك ضبط ( 24 ) دراجة نارية مخالفة لحركة السير والقواعد المرورية، وضبط ( 33 ) عجلة مخالفة".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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