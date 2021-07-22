لا إصابات.. تصادم طائرتين في مطار دبي

2021/07/22 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصادمت طائرتا ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة فلاي دبي وشركة طيران الخليج البحرينية على ممر بمطار دبي الدولي في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، على الرغم من أن السلطات أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.

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