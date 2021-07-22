2021/07/22 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تعطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، بعد احتجاجات في جنوب غرب البلاد بسبب نقص المياه، حسبما ذكرت جماعة مراقبة الخميس.وأسفرت الاضطرابات الناجمة عن تعرض مدن إيرانية لموجة جفاف، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تزامنا مع “ثورة المياه”..



انقطاع الإنترنت في إيران المركز الخبري الوطني.

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