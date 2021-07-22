الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من الأحد

2021/07/22 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة اعتباراً من الأحد المقبل.

يتبع..

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