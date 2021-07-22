الاستثمار النيابية تكشف السبب الحقيقي وراء عدم تنفيذ بنود الاتفاقية العراقية الصينية - عاجل

2021/07/22 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، عن السبب الحقيقي وراء عدم تنفيذ بنود الإتفاقية الاقتصادية بين العراق والصين.

وقال عضو اللجنة حامد الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة الكاظمي جاءت بمباركة امريكية لذلك هي خاضعة بشكل تام للإرادة الأمريكية، فهي لا تمتلك القرار الخاص بها"، مشيراً إلى أن "السفارة الأمريكية في العراق تتدخل بشكل مباشر في منع العراق بعقد اي اتفاقات خارجية الا بموافقتها".

وأضاف أن "السبب الرئيس وراء عدم المضي بتنفيذ الإتفاقية الصينية هو عدم رغبة الولايات المتحدة للعمل بها في العراق، كما أن الحكومة العراقية متماهية جداً مع القرار الأمريكي".

تابع الموسوي، أن "دولاً مثل ايران وتركيا تعاملت مع الصين وحققت نجاحات ومكاسب اقتصادية كبيرة".وأشار إلى أن "الصين ليس لديها منافس في العراق كما تمتلك القدرة والرغبة للعمل في العراق رغم التهديدات الأمنية والأزمة الإقتصادية "لافتاً إلى أن "الصين لا تنافس امريكا واوربا اقتصادياً في المنطقة بسبب ان تواجد امريكا واوروبا هو لتحقيق مصالحهم الخاصة وليس الاستثمار الاقتصادي".

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