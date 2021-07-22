طقس صحو اليومين المقبلين .. والحرارة دون 50 مئوية

2021/07/22 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة دون 50 مئوية .وذكر بيان للهيئة اليوم ان : : طقس المنطقين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الجمعة صحوا ، والرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ..شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س، بمدى رؤية (6-8 )كم.وفي المنطقة الشمالية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10)كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 30 مئوية والعظمى 45 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 25 مئوية واعلاها في النجف الاشرف والمثنى وميسان والبصرة 33 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل 40 مئوية واعلاها في ذي قار و الديوانية والمثنى والبصرة 47 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم السبت المقبل..طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة./انتهى3

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