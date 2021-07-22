2021/07/22 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت هذه السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشتين، إحداهما تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى بمقاس 12.3 بوصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية تطرح أكثر مركبات السيدان تميزا وفخامة لهذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة صينية تطرح أكثر مركبات السيدان تميزا وفخامة لهذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).