2021/07/22 | 10:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني يأمر بإلغاء هويات جهاز مكافحة الإرهاب وسحب كافة امتيازاتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/22 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يأمر بإلغاء هويات جهاز مكافحة الإرهاب وسحب كافة امتيازاتها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يأمر بإلغاء هويات جهاز مكافحة الإرهاب وسحب كافة امتيازاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).