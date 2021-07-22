انقطاع كابل كهربائي وسط مياه شط العرب.. والموانئ تستنفر فرقها

2021/07/22 | 10:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغدادانتشلت فرق الإنقاذ البحري في وزارة النقل التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، كابلاً للكهرباء انقطع في اعماق قناة شط العرب المسؤول عن تغذية محطات تصفية المياه جنوب المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “فرق الإنقاذ البحري في وزارة النقل التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، انتشلت اليوم الخميس، كابلاً للكهرباء انقطع في اعماق قناة شط العرب في الجهة المقابلة لمعمل الاسمدة المسؤول عن تغذية محطات تصفية المياه جنوب المحافظة”.

وبحسب البيان، قال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي إنه “حسب توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي بضرورة إسناد دوائر الدولة كافة ،لتقديم خدماتها للمواطنين، تمكنت ملاكات قسم الإنقاذ البحري من انتشال كابل للكهرباء كان مقطوعاً بمياه شط العرب”.

ولفت الى ان “غواصي قسم الانقاذ رفعوا ذلك الكابل بمعدات وآليات القسم الى سطح إحدى الجنائب التابعة للشركة تمهيداً لإصلاحه”.

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