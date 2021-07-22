2021/07/22 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة اعتباراً من الأحد المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرارة تعاود الارتفاع اعتبارا من الأحد المركز الخبري الوطني.

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