2021/07/22 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني عندما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، تلك القضية التي تشغل بال العالم وتثير القلق، فإن اللوم الأكبر يقع على عاتق الرجال أكثر من النساء، بحسب دراسة جديدة.وقالت الدراسة التي نشرت في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التغير المناخي..



اللوم على الرجال أكثر من النساء المركز الخبري الوطني.

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