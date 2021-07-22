2021/07/22 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتسببت فيضانات عارمة في الصين، هي الأشد منذ نحو ألف عام، في سقوط عشرات القتلى والمفقودين، وتضرر أكثر من مليون شخص في وسط البلاد.ولقي نحو 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء الفيضانات التي تجتاح إقليم خنان بوسط الصين، بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق في عاصمة الإقليم، فيما يتم البحث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات الضحايا وأكثر من مليون متضرر جراء فيضانات في الصين first appeared on النور نيوز.

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