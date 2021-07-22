2021/07/22 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اظهرت وثيقة السرية والفورية مسربة من جهاز المخابرات العراقي، نية عصابات داعش استهداف الاسواق في منطقة البلديات ومدينة الصدر .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز المخابرات ينشر وثيقة يحذر فيها نية داعش استهداف منطقتين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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