2021/07/22 | 11:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن دولة القانون: أداء البرلمان لم يكن بالمستوى المطلوب لهذه الأسباب

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، الخميس، أن “أداء عمل مجلس النواب الحالي من ناحية عقد الجلسات وتسريع القوانين الاستجواب المسؤولين لم يكن بمستوى المطلوب”.

وقال راضي أنه” رغم تمكن مجلس النواب من تشريع القوانين الا ان عمله بشكل عام لم يكن بمستوى الطموح”.

وأضاف أن الشعب العراقي يأمل بأن تكون الدورة البرلمانية المقبلة أفضل من الحالية”، مشيرا الى ان” هناك عدد من مشاريع القوانين مقروء قراءة أولى وثانية ونحن نشارف على انتهاء الدورة التشريعية.

وشدد على ضرورة تشريع ما تبقى من مشاريع قوانين حيث أن كل قانون يمس المواطن “.

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