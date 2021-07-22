2021/07/22 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات انتقد رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية، حيدر العبادي، بيع وظيفة في مؤسسة الحشد الشعبي لأجل ما اسماه “الكسب السياسي”.وقال العبادي في حوار متلفز إن “يتم بيع وظيفة في الحشد الشعبي لاجل الكسب السياسي هي جريمة بحق الحشد الذي قاتل وضحى لحماية وطنه”.وبين ان “هذا الخطر يؤدي إلى انهيار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي ينتقد بيع وظيفه في الحشد first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي ينتقد بيع وظيفه في الحشد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي ينتقد بيع وظيفه في الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).