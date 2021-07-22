عدد سكانها 10 ملايين.. الصين تغلق مدينة بعد اكتشاف 17 إصابة بكورونا

2021/07/22 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "التايمز" أن السلطات الصينية المختصة قد منعت سكان مدينة شرقي من مغادرتها إلا بعد إظهارهم نتيجة سلبية للاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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