مراكز السيطرة على الأمراض تحذر: متغيّر

2021/07/22 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبيرة المراسلين الطبيين في CNN، إليزابيث كوهين، تذكر في هذا التقرير سبب قلق مراكز السيطرة على الأمراض وخبراء الصحة العامة بشأن متغير "دلتا" من فيروس كورونا.

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