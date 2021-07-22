ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 33 قتيلا و8 مفقودين وإجلاء قرابة 376 ألف

2021/07/22 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ثلاثةٌ وثلاثون شخصاً على الأقل مصرعَهم جرّاء فيضاناتٍ اجتاحت وسطَ الصين بينهم اثنا عشرَ شخصا قضوا غرقا في مترو الأنفاق بعاصمةِ الإقليمِ التي تشهدُ أشدَ هطولٍ مطريٍ منذُ ألفِ عامٍ بحسبِ خبراء الأرصاد.

وأجلت السلطاتُ نحوَ ألفِ شخصٍ وأشارت إلى أن ستةً وثلاثين ألفَ شخصٍ تضرروا جراء الفيضانِ حيث تعطلت خدماتُ السككِ الحديديةِ والطرقِ بينما وصلت المياهُ في السدودِ والخزّاناتِ إلى مستوياتِ التحذير

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