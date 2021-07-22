بكين تشجب “غطرسة” مقترح منظمة الصحة حول منشأ كورونا

2021/07/22 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت الصين بمقترح لمنظمة الصحة العالمية بشأن التدقيق في أنشطة مختبرات صينية في إطار توسيع التحقيق حول منشأ فيروس كورونا.

نائب وزير الصحة الصيني زنغ يشين قال في مؤتمر صحفي، إن الخطة تنم عن عدم احترام وغطرسة إزاء العلم.

وأضاف أنه فوجئ للغاية بالمقترح الذي عرضه مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يوم الجمعة الماضي، والذي تضمن إجراء عمليات تدقيق في مختبرات فيروسات في ووهان، حيث سُجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في 2019.

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