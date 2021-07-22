العراق خامسا بكميات النفط المصدرة الى الصين الشهر الماضي

2021/07/22 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احتل العراق الترتيب الخامس من بين عشر دول مصدرة للنفط الخام الى الصين خلال الشهر الماضي.ونقل موقع / الاقتصاد نيوز / عن احصائية ادارة الكمارك الصينية ان : الصين استوردت من عشر دول منتجة للنفط الخام في شهر حزيران ما مقداره / 40.130 / طنا من النفط الخام ، ما يعادل 9.363 مليون برميل يوميا.وبينت الاحصائية :" ان المملكة العربية السعودية وروسيا احتفظتا بالمركزين الاعلى في حزيران حيث أرسلت المملكة العربية السعودية 1.680 مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى الصين في حزيران، في حين وصلت شحنات روسيا إلى 1.551 مليون برميل يوميا.واشارت الى :"ان عمان جاءت ثالثة كأكبر مصدر للنفط للصين بواقع 896 الف برميل يوميا، تليها انغولا رابعة بكمية 858 الف برميل، فيما جاء العراق خامسا حيث صدر في حزيران 3.550 طنا من النفط الخام بما يعادل 24.850 مليون برميل شهريا ، ما يعادل 828 الف برميل يوميا".وتابعت :" ان الكويت جاءت سادسة بواقع 560 الف برميل يوميا ،فالبرازيل سابعة بواقع 548 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت الامارات ثامنة بـ 403 الاف برميل يوميا واميركا تاسعة بواقع 331 الف برميل يوميا، وجاءت ماليزيا بالمرتبة العاشرة بـ 273 الف برميل يوميا./انتهى3

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