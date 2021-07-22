2021/07/22 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، اليوم الخميس، أن الرئيس أندريه راغولينا نجا من محاولة اغتيال.وحسب فرانس برس تم توقيف العديد من المشتبه بهم الأجانب والمحليين.واوضحت مصادر دبلوماسية : ان فرنسيين اثنين من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، يوم الثلاثاء الماضي في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).