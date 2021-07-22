معرض الكتروني يوثق الابادة الجماعية لمسلمي البوسنة

2021/07/22 | 11:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات صرب البوسنة حوالي 8000 فتى ورجل عندما اجتاحوا بلدة سربرنيتسا في عام 1995.

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