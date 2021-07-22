كتاب: الوعي القومي _ قسطنطين زريق والنهضة القومية العربية - محمد علي سليمان

2021/07/22 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان بعد الحرب العالمية الأولى، وسقوط الإمبراطورية العثمانية، أسقطت معها الدعوة إلى الجامعة العثمانية، وتراجعت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية.



وتقدمت الدعوة إلى القومية العربية.



وقد قاد الدعوة إلى القومية العربية، علمانياً، المفكر ساطع الحصري، الذي وهب حياته لتكوين فكر قومي عربي، وحارب الدعوات الإقليمية على اعتبار أن العرب أمة واحدة تشكلت عبر تاريخ مشترك، وتجزأت بفعل الاستعمار، ومن الضروري استعادة وحدة ا ......





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