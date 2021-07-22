ضبط مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد

2021/07/22 | 11:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت القوات الامنية، الخميس، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تموز 2021)، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة (٤٣٠) من قانون العقوبات".

واشار البيان ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة، والتزوير، وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، والكرامة، والحبيبية، والمدائن، والمحمودية، والتاجي، والغزالية، والحرية، والدورة، والبياع، وتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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