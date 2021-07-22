الانواء الجوية توضح بشأن امكانية تأثر العراق بموجة الفيضانات في اوروبا

2021/07/22 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، ان العراق لن يتأثر بموجة الفيضانات التي تضرب الدول الاوروبية.

واضاف مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح تابعه NRT عربية (22 تموز 2021)، إن "العراق بمأمن من الفيضانات التي تشهدها أوروبا نتيجة التغير المناخي بحكم موقعه الجغرافي وتمتعه بأجواء حارة وعلى وجه الخصوص الشهر الحالي".

وتوقع الجابري أن "يشهد فصل الشتاء القادم أمطارا بين المتوسطة الى الغزيرة في المناطق الشمالية والشرقية المحاذية للحدود العراقية الإيرانية".

وتشهد عدة دول أوروبية فيضانات أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وإلحاق خسائر مادية كبيرة.

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