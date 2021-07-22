قتيلان وجرحى في نزاع عشائري جراء زواج “امرأة” في ذي قار

2021/07/22 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل شخصان وأصيبَ اخرون خلالَ نزاعٍ عشائريٍ دمويٍ في قضاء النصر شمالي ذي قار.

وقال مصدر ٌأمنيٌ إن نزاعاً مسلحاً وقعَ بين عشريتين نتيجةَ صراع على زواجِ امرأة وكسر ِالنهوة العشائريةِ المفروضةِ عليها مؤكداً مقتلَ شخصين وإصابةَ أربعةٍ جراء النزاع.

هذا ولمْ تتمكنْ القواتُ الأمنيةُ من التدخلِ لحلِ النزاعِ وفرضِ سلطةِ القانونِ بسببِ شدةِ المعارك بين الطرفين.

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