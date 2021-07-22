واشنطن تخطط لتلقيح الأطفال دون 12 عاما ضد كورونا قبل نهاية آب المقبل

2021/07/22 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيسُ الأميركيُ جو بايدن أن الأطفالَ الذين تقلُ أعمارُهم عن اثني عشرَ عاماً في الولاياتِ المتحدةِ قد يكونون مؤهلين للحصولِ على اللقاحِ المضادِ لفيروس كورونا في نهايةِ آب المقبل.

ووجه بايدن في تصريحٍ صحفي نداءً للأميركيين المشككين باللقاحاتِ داعياً إياهم لتلقي اللقاح..



وكان خبيرُ الأوبئةِ وكبيرُ مستشاري البيت الأبيض الطبيين أنتوني فوتشي أكدَ أن طفرةَ دلتا المتحورةَ من فيروس كورونا، سببت أكثرَ من ثمانين بالمئةِ من إصاباتِ الفيروسِ الجديدةِ في الولايات المتحدة.

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