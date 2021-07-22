شاهد لحظة مداهمة

2021/07/22 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام دوامة ترابية تعرف باسم "شيطان الغبار" أرض ملعب كرة قدم في بوليفيا وداهمت اللاعبين أثناء المباراة بشكل مفاجىء.

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