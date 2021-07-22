مستشار الكاظمي يتوقع تقديم 20 مليون عراقي على مبادرة السكن

2021/07/22 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات صباح عبد اللطيف، اليوم الخميس، عن آلية توزيع الأراضي السكنية، متوقعاً أن نحو 20 مليون عراقي سيقدمون على الموقع الإلكتروني.

وقال عبد اللطيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جزءا من المبادرة ليس توزيع الاراضي فقط، وإنما توزيع الاراضي مع تزويد الحاصل على الارض بمخططات لتصاميم مناسبة، ومنحة قروض سكنية من خلال البنوك الحكومية".

وأضاف، أن "العاصمة بغداد تضم موقعين اثنين بحوالي 72 الف قطعة سكنية، وفي كل العراق 550 الف قطعة"، مشيرا الى أن "الشهر الاول سيتم توزيع 338 الف قطعة كمرحلة أولى وبعد شهر ستتم اضافة المواقع الاخرى وستكون خارج التصميم ولكنها مواقع ومدن سكنية جديدة مخدومة بكل الخدمات المطلوبة".

وأوضح أن "إحدى القضايا التي تابعناها وتم التحضير لها هي قضية الزخم المتوقع للمتقدمين على الموقع الالكتروني"، مبيناً أنه "تقديراتنا هنالك بحدود 20 مليون عراقي سيقدمون على الموقع الالكتروني".

وذكر "نحن تابعنا ولدينا تعاون مع شركات الاتصالات للمتابعة والتحضير لهكذا زخم من الاتصالات والتسجيل على هذا الموقع".

وذكر أنه "وضعنا من ضمن المعلومات قضية الواقع الاجتماعي والوضع الوظيفي عاطلا او يعمل، أو من ذوي الشهداء، حيث إن جميع هذه الامور تم إدخالها، وبعض الفئات الاجتماعية كالرياضيين والاعلاميين، كل هذه الامور تتم متابعتها".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 19 تموز 2021، عن إطلاق برنامج الإسكان (داري) الخاص بالتقديم على الأراضي للمواطنين، فيما أشار إلى أن هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة.

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