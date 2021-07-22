2021/07/22 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظماتُ إغاثةٍ دوليةٍ من خطورةِ الوضعِ الإنساني في العراق واصفةً إياه بالهش

وذكرت أن الوضعَ الإنسانيَ في العراقِ لا يزالُ هشاً اذ بالرغمِ من مرورِ سنواتٍ على الحاقِ الهزيمةِ بتنظيمِ داعش ما زال هناك نزوحٌ وبطالةٌ وافتقارٌ إلى التماسكِ الاجتماعي والبنيةِ التحتيةِ الأساس في حين يستمر ُهؤلاءْ الناس بحياتِهم في ظلِ عدمِ وجودِ يقينٍ سياسيٍ واقتصاديٍ بتحسّنِ الأوضاعِ وان نحوَ مليونٍ ومئتي نازحٍ داخليٍ وربعِ مليونِ لاجئٍ سوريٍ ما زالوا يستوطنون العراقَ وتحديدا في المخيمات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: الوضع الإنساني في العراق لا يزال هشا والنازحون أكثر فئة متضررة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: الوضع الإنساني في العراق لا يزال هشا والنازحون أكثر فئة متضررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).