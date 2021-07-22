مركز إنعاش أهوار البصرة يعلن المباشرة بخطة لمواجهة الجفاف

2021/07/22 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن المباشرة بخطة لمواجهة الجفاف وإنعاش الأهوار، مبينا أن الخطة تضمنت 5 إجراءات مهمة.

وقال مدير المركز جميل سلطان بدر في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المركز أعد خطة لإنعاش واقع الأهوار ومعالجة الجفاف حيث تركز على تطهير وتحسين المياه ليس بصورة عامة وإنما ببعض الأماكن في أهوار المحافظة"، مبينا أن "الخطة تمت المباشرة فيها".

وأضاف بدر، أن "خطتنا تتضمن تطهير مياه الأهوار بصورة كبيرة وصيانة النواظم، ونصب مضخات عائمة على المصب العام لسحب المياه المالحة في الشافي"، مشيرا الى أنه "في الوقت ذاته قمنا بقطع المياه المالحة التي تصل إلى الشافي لتحسين المياه".

وأكد "استمرار المركز بهذه الخطة لتشمل مساحات أوسع"، لافتا الى أن "الهدف من ذلك هو لإنعاش واقع الأهوار بالمحافظة ومعالجة الجفاف المنتشر فيها".

وحذَّر متخصصون في المياه والزراعة خلال مؤتمر عقد في 13 من شهر حزيران الماضي، بمحافظة ميسان، من خطر تزايد هجرة الفلاحين من الريف الى المدينة نتيجة شحّ المياه في قرى المحافظة.

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