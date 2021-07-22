تعرف على اخر تحديث لاسعار النفط والدولار والذهب - عاجل

2021/07/22 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتنشر (بغداد اليوم)، الخميس، آخر تحديث لاسعار النفط والدولار والذهب.اليوم : الخميس : 22 - 7 - 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 148,500سعر شراء الدولار ⬅️ 147,750تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,600,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 117,97 دولار100 باوند ⬅️ 137,45 دولار100 دولار ⬅️ 855,77 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1802,12 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,15 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,30 دولار

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