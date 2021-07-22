2021/07/22 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اهاب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم بدول الجوار الاقليمي التعامل مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة .وقال في تغريدة :" ان تحقيق السلام في المنطقة والعالم يأتي عبر تعامل الدول فيما بينها على وفق المواثيق الدولية والتعاون المبني على أسس العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، وفيما تملك دول المنطقة وعلى رأسها العراق سيادة كاملة، فإن أي مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع عليها مصيره الفشل".واهاب الحكيم بدول الجوار الإقليمي أن : تتعامل مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة ولايسمح بأي حال من الأحوال المساس بسيادته أو التعدي على أراضيه./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم : على دول الجوار الاقليمي التعامل مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم : على دول الجوار الاقليمي التعامل مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).