دعوة حكومية لتعضيد دور وزارة الصحة في الوقوف بوجه موجة كورونا الثالثة

2021/07/22 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت ادارة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تعضيد دور وزارة الصحة في الوقوف بوجه موجة كورونا الثالثة .وذكرت الادارة في بيان انه : " كان للمنظمات المحلية والدولية دور كبير منذ بدايات ظهور الجائحة وحتى الآن من خلال حملاتها الوطنية لحماية الجميع من مخاطرها ، لذلك نعمل جاهدين مع بعض لتوعية المواطنين بفوائد التلقيح ضد مرض ( كوفيد ١٩ ) وحثهم على الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية للتلقيح باللقاحات المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق والتركيز على الاجراءات الوقائية الخاصة واهمها التباعد الاجتماعي ، واثرها في حماية الجميع من هذا الفيروس الخطير وعدم الاستهانة بها وتجاهلها"./انتهى3

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