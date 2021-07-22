اندلاع حريق في احد فنادق العاصمة بغداد (فيديو)

2021/07/22 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من اخماد حريق داخل احد فنادق منطقة الكرادة في بغداد وانقاذ النزلاء.

وذكرت مديرية الدفاع في بيان، تلقى NRT نسخة منه، (22 تموز 2021)، ان "فرق الدفاع المدني في مركز دفاع مدني الكرادة تستبسل لإنقاذ نزلاء فندق سيسبان وتخمد حادث حريق اندلع داخله".

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