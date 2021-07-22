2021/07/22 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_خليل [انزع عن أفكارك ظاهر الكلمات، وابحث عن مغزاها، تصل إلى المعرفة.] ( ابن عربي ) حين انهينا أنا وخزعل الماجدي لقاءنا الأخير بنجاح كبير في مسرحية [سيدرا](1).



انتعشت فينا رغبة اللقاء من جديد.



وبمسرحية جديدة حملت عنوان [ سردنبال ](2) وكان الماجدي قد انتهى توا من كتابتها.



وكان لما يزل بعد في (ليبيا) يزاول مهنة التدريس في إحدى جامعاتها.



وقد هاتفني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((سردنبال) ... مسرحية الخراب البديل عن الحرب - فاضل خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((سردنبال) ... مسرحية الخراب البديل عن الحرب - فاضل خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).