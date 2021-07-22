الحكومة توجه نداء استغاثة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

2021/07/22 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، نداء استغاثة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق.وذكرت الأمانة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “انطلاقا من المسؤولية الانسانية والوطنية […]

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