2021/07/22 | 12:24 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 يوليو 2021 | 12:22 مساءً

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الحوثيون: قوى العدوان تتلقى ضربة موجعة في البيضاء وسط اليمن

أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، الخميس، أن “العدوان يتلقّى مجدَّداً ضربة موجعة في محافظة البيضاء، جنوبي شرقي العاصمة صنعاء، وسط اليمن”.

وقال عبد السلام خلال مؤتمرا صحفيا، ان” الأميركيين زجّوا بجماعاتهم التكفيرية، فكانت صدمتهم في المرة الأولى من انكسار جماعاتهم السريع، فتعالى صوتهم منادياً بالسلام”.

واضاف، أن” الأميركي سيُفيق في هذه الجولة على وقع خيبة وصراخ أكبر، نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء، وسقوط رهان التصعيد هناك”.

ويواصل الجيش اليمني و “اللجان الشعبية”، التقدمَ في محافظة البيضاء، وسيطرا على مواقع عسكرية لقوات تابعة للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي في مديرية ناطع ومحور بيحان.

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