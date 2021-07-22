وفاة نزيل بسجن الحوت

2021/07/22 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الخميس، بوفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي.وذكر المصدر أن “نزيلا داخل سجن الناصرية المركزي الذي يعرف بالحوت في ذي قار، من اهالي الموصل مواليد ١٩٨٤ توفي اليوم نتيجة إصابته بمرض التدرن”.وأضاف، أن “الجثة نقلت للطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة، …

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