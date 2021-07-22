2021/07/22 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل سبعة مدنيين على الأقلّ من عائلة واحدة وبينهم أطفال الخميس، جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من عائلة واحدة.. مقتل 7 مدنين في قصف قوات النظام السوري لإدلب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من عائلة واحدة.. مقتل 7 مدنين في قصف قوات النظام السوري لإدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).