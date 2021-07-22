المرصد السوري: غارات إسرائيلية على مواقع حزب الله في محافظة حمص

2021/07/22 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الدفاعات الجوية تصدت إلى هجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع عسكرية في محافظة حمص، وذلك بعد نحو يومين من هجوم مماثل على منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص، في هجوم هو الثاني في ظرف أسبوع، مضيفة أن الدفاعات اسقطت معظم الصواريخ في حين اقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري أن الضربات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية تابعة لـحزب الله” اللبناني، وأسفرت عن تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر في المواقع المستهدفة.

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