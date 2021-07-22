2021/07/22 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد بالطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.

وكان خام برنت منخفضا 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.12 دولار للبرميل، بعد صعوده 4.2% في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 70.24 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6% أمس الأربعاء.

وقال كبير المحللين في أواندا، إدوارد مويا: ان "التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام."

وتابع "سيحدث النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا."

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ شهر أيار.

المصدر: CNBC

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض اسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض اسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).