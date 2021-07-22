"كلوب هاوس" يلغي شرط الدعوة للانضمام إلى التطبيق

2021/07/22 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت الشركة المشغلة لتطبيق "كلوب هاوس" للاجتماعات الصوتية، إنها ألغت نظام الدعوةحتى يتسنى للجميع الانضمام لمنصتها.

وكان التطبيق يشترط للتسجيل فيه وجود دعوةعبر مستخدمين حاليين من أجل الانضمام إليه.

وحقق التطبيق نمواً هائلاً خلال جائحةكورونا، وما أعقبها من إغلاقات وعزل عام.

وقالت الشركة في منشور إنها كانت تخططدائماً لفتح التطبيق، وإن نظام الدعوات كانوسيلة فحسب للحد من عدد المستخدمين.

ويواجه كلوب هاوس الآن منافسة جديدة منشركات منصات التواصل الاجتماعي الكبرىمثل فيسبوك وتويتر، وكذلك شركة البثسبوتيفاي، إذ أطلقت جميعها خدمات مماثلةللاجتماعات الصوتية بعد الاقبال الكبير الذيحققه كلوب هاوس.

وكتبت الشركة في المدونة "نعلم أننا سنواجهالكثير من النجاحات والإخفاقات، والمنافسة منالشبكات الكبرى ستكون شرسة".

وذكرت أن تطبيق كلوب هاوس أضاف عشرةملايين مشترك منذ أن أطلقت نسخة مناسبةللهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في ايارالماضي.

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