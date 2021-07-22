داعيا لاقرار ميثاق وطني انتخابي.. همام حمودي : اجراء الانتخابات امر محسوم ودونها المجهول

2021/07/22 | 13:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي الى عقد مؤتمر بمشاركة مختلف الاطياف لاقرار ميثاق وطني انتخابي، يضمن مشاركة انتخابية واسعة، واجراءات النزاهة والامن الانتخابي ليوم الاقتراع، ويربط قواعد السلوك بقانون العقوبات، ويحدد ملامح ما بعد الانتخابات، وآليات تلبية حاجات المواطن.وأكد خلال لقائه بكوادر المجلس الاعلى ان : الانتخابات مطلب الشعب اولاً والمرجعية ثانياً وستشارك الامم المتحدة بناء على قرار مجلس الامن، وان اجراءها امر محسوم ودونها يعني الذهاب الى المجهول، وهذا امر غير مقبول لدى الجميع وعلى كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية".واشار حمودي الى :" ان الاطراف الخارجية التي كانت متحمسة لاجراء الانتخابات، غير متحمسة حالياً لاسباب عدة اهمها ادراك واقع الشارع بخلاف ما بدا في تلك الفترة".ونوه الى :" ان اجتماع الاطار التنسيقي بلور رؤية مشتركة بخصوص الانتخابات واهمية اجرائها في موعدها، وشكك في وطنية كل من يريد تاجيلها".ودعا حمودي وسائل الاعلام الى التاكيد على ان اجراء الانتخابات امر محسوم وغير قابل للمناقشة، ولا يوجد مبرر للتخوف من الصراع الداخلي.وبشأن الانسحاب الامريكي، اشار الشيخ حمودي الى :" ان القرار متخذ بهذا الصدد ومن المقرر جدولة الانسحاب الى نهاية هذه السنة، بشكل كامل، وقد طالبنا بسيادة الاجواء وستكون التفاصيل بين الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل مباشر".وشدد على اهمية الحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على سيادة القانون ، و هو مطلب اساسي علينا التاكيد عليه ، وان نعمل على تشخيص المشكلة وتحديد المسؤول المباشر حين حدوث المشاكل بدلاً من تعميم المشكلة وجلد النفس والحكم على مجمل التجربة بالفشل الامر الذي لن يجلب الحلول ،وهذا يحتاج الى وعي وبصيرة على مختلف المستويات.وأكد اهمية تكريم عوائل الشهداء وفاء للحشد الشعبي الذي هو مرتكز بقاء هذا النظام، والعمل على اعزاز قيمه داخل المجتمع ليبقى بحيويته وشعبيته ونقاوته.وان ننقل الى المجتمع قيما جديدة بخلاف مجتمع /فراعنة البعث / الذين سعوا الى تمزيقه وزرع الاحقاد والنفاق بين ابنائه ما جعلنا اليوم بحاجة الى ترسيخ قيم اجتماعية جديدة وفي مقدمتها الايثار الذي تعلمناه من الحشد وان يتميز المجتمع بالكرم والاخلاق والمنظومة القيمية الجديدة التي نشهدها اثناء الاربعينية وبث الروح الجديدة واحياء قيمنا العراقية الاصيلة./انتهى3

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