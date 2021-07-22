روحاني يفتتح خطا جديدا لتصدير النفط الايراني بعيدا عن مضيق هرمز

2021/07/22 | 13:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افتتح الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، اليوم، خطا جديدا لتصدير النفط من ميناء /جاسك/ المطل على بحر ‎عمان لتكون المرة الأولى التي تصدر فيها ايران النفط دون العبور عبر مضيق هرمز.وقال روحاني / حسب وكالة ايرنا / خلال اجتماع الحكومة : اليوم انتهى استخدامنا لمضيق هرمز لتصدير النفط.وأضاف: "كانت صادرات النفط وتحويلات الأموال ساحات القتال الرئيسة في حرب العدو الاقتصادية ضد إيران"، مشددا على أن : افتتاح هذا المشروع لتصدير النفط من ميناء "جاسك" يمثل ردا حازما على جميع المتآمرين على إيران و خاصة أميركا.يذكر بأن خسائر إيران النفطية، وبحسب بيانات محلية نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب الحظر الأمريكي أكثر من 98.5 مليار دولار أو ما نسبته 91%.وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 والعقوبات المترتبة عليه، أثر سلبا على العلاقات البنكية وصادرات النفط أكثر من أي شيء آخر./انتهى3

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