ايران تُطلق هرمز

2021/07/22 | 13:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت خسائر ايران النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب الحظر الأمريكي أكثر من 98.5 مليار دولار أو ما نسبته 91%.

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