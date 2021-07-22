تسجيل 160 ألف إصابة حرجة مسجلة بعد دخول الموجة الثالثة لكورونا

2021/07/22 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، عن تسجيل 160 ألف إصابة حرجة بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من كورونا، فيما وجهت دعوة لأربع جهات بعد تصاعد الإصابات.

وقال مقرر اللجنة فالح الزيادي إن “العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصلت عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الى اكثر من 160 الف مصاب، فضلا عن اكثر من 750 شخصا في العناية المركزة”.

وأضاف، أن “فئة الشباب هم اكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة”، مؤكدا على “الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة ومنها الاجراءات الوقائية والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات اللجنة”.

وأضاف، أن “الالتزام بالتوصيات، بالاضافة الى اخذ اللقاح سيعطيان نتائج ايجابية بالموقف الوبائي”، داعيا “الجهات الدينية والثقافية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح وزيادة نسبة المتلقحين للوصول الى المناعة المجتمعية”.

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