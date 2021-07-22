السليمانية.. استمرار حملات مراقبة الاماكن السياحية خلال ايام العيد

2021/07/22 | 13:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر حملات اللجنة المشتركة لقائممقامية السليمانية لمراقبة ومتابعة الاسواق والمحال التجارية والاماكن السياحية والعامة خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

واليوم الخميس 22/7/2021، قامت اللجنة بجولة على المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية في السليمانية والتي تقدم الخدمات للمواطنين والسياح خلال عطلة العيد، لمراقبة هذه الاماكن والتأكد من خلوها من تقديم ما يخالف القواعد والتعليمات الصحية.

وتواصل اللجنة حملاتها بالتعاون مع القوات الامنية ومديرية الاسايش وبقية الدوائر الخدمة القيام بهذه الحملات حرصا على صحة وسلامة المواطنين والسياح وللعمل على تقديم الافضل لهم دوما.

PUKmedia / خاص

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