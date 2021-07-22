مستشار رئيس الوزراء: الصين تستهلك نحو نصف صادرات النفط العراقيّ

2021/07/22 | 13:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الصين تستهلك 44%‎ من صادرات النفط العراقي.وقال صالح، في تصريح صحفي، إن “الصين تعد السوق الاولى في صادرات النفط العراقي وتستهلك لوحدها حوالي 40 – 44% من صادرات النفط العراقي وبحوالي 80 الف برميل نفط يوميا”.وأضاف ان “جزءاً يسيراً […]

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